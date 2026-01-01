PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 20 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-261.0Biologisch aktives Reinigungsmittel, wasserbasiert, hautverträglich und ohne Lösungsmittel. Besonders geeignet für die Reinigung von empfindlichen Metallen wie z. B. Aluminium, Silber, Titan, etc., um Öl, Fett und andere Verschmutzungen zu entfernen.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
9
Gewicht (kg)
20
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21.5
Produkt
Anwendungsgebiete