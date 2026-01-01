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    PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 20 | Kärcher

    Weißer Kanister mit Kärcher PartsPro Professional PC Bio 20 Etikett, zeigt Reinigungsanwendung.

    PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 20

    Bestellnummer: 6.295-261.0

    Biologisch aktives Reinigungsmittel, wasserbasiert, hautverträglich und ohne Lösungsmittel. Besonders geeignet für die Reinigung von empfindlichen Metallen wie z. B. Aluminium, Silber, Titan, etc., um Öl, Fett und andere Verschmutzungen zu entfernen.
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