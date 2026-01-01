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    PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39 | Kärcher

    Gelber Kanister mit Kärcher RM 39 Reinigungsmittel, Etikett zeigt Anwendungshinweise und Produktinformationen.

    PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39

    Bestellnummer: 6.295-165.0

    Das materialschonende Reinigungs- und Entfettungsmittel entfernt wirksam Öl-, Fett- und Rußverschmutzungen an Metallteilen und bietet zusätzlich einen temporären Korrosionsschutz.
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