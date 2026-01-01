Patronenfilter Papier | Kärcher

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Bestellnummer: 6.414-789.0Der Papier-Patronenfilter mit vergrößerter Filterfläche ist Standard beim NT 48/1 und optional für NT 27/1/Me Advanced geeignet.
Anzahl (Stück)
1
Farbe
Braun
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
153 x 153 x 135