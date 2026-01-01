Patronenfilter PES, für Nass-/Trockensauger | Kärcher

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Bestellnummer: 2.889-219.0Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.
Anzahl (Stück)
1
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
120 x 120 x 113