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    Patronenfilter PES, für Nass-/Trockensauger | Kärcher

    Zylindrischer Papierfilter mit schwarzen Rändern, vertikale Faltenstruktur.

    Patronenfilter PES, für Nass-/Trockensauger

    Bestellnummer: 2.889-219.0

    Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.