Bodenbeschichtung | Kärcher

Die Bodenbeschichtung von Kärcher dient der Pflege und dem Schutz von harten und elastischen Bodenbelägen. Sie zeichnet sich durch hervorragende Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit aus. Die Steinversieglung sorgt für erhöhte Beständigkeit, ist dabei schmutzabweisend und abriebfest. Böden wie Marmor, Terrazzo und Betonwerkstein sind dank der Bodenbeschichtung härter und strapazierfähiger.