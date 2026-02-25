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    Bodenbeschichtung | Kärcher

    Bodenbeschichtung

    Die Bodenbeschichtung von Kärcher dient der Pflege und dem Schutz von harten und elastischen Bodenbelägen. Sie zeichnet sich durch hervorragende Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit aus. Die Steinversieglung sorgt für erhöhte Beständigkeit, ist dabei schmutzabweisend und abriebfest. Böden wie Marmor, Terrazzo und Betonwerkstein sind dank der Bodenbeschichtung härter und strapazierfähiger.

    Eine Person sitzt auf einer Kehrmaschine und reinigt ein Einkaufszentrum