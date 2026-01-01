Stromgenerator PGG 6/1 | Kärcher

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Stromgenerator
Bestellnummer: 1.042-208.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
230
Schalldruckpegel (dB(A))
75
Nennleistung (kW)
5
Leistung (kW)
5.5
Antriebsart
Benzin
Hubraum (cm³)
390
Motorleistung (kW / PS)
8.5 / 11.6
Kraftstoffverbrauch (l/h)
3.8
Tankinhalt (l)
25
Laufzeit bei 50% Output (h)
10
Laufzeit bei 100% Output (h)
6.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
92.4
Gewicht ohne Zubehör (kg)
84.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
743 x 713 x 670
Lieferumfang
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete