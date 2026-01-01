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    Stromgenerator PGG 6/1 | Kärcher

    Kärcher Stromgenerator mit Metallrahmen, Bedienfeld und Rädern für Mobilität.

    Stromgenerator

    PGG 6/1

    Bestellnummer: 1.042-208.0

    • Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen mit robustem Cage-Rahmen
    • Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
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