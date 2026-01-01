Stromgenerator PGG 6/1 | Kärcher

Angetrieben von einem leistungsstarken und zuverlässigen Viertakt-Benzinmotor (EU STAGE V) garantiert unser Synchrongenerator PGG 6/1 mit 5 kW Leistung eine unabhängige Stromversorgung auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder in kommunalen Betrieben. Der große 25-Liter-Tank ermöglicht dabei lange Arbeitseinsätze von bis zu 10 Stunden (bei voller Leistung bis zu 6,5 Stunden), während ein robuster Stahlrahmen, pannensichere Räder und ein klappbarer Schubbügel für maximale Mobilität auch bei harten Einsatzbedingungen sorgen. Dank 2 Schutzkontaktsteckdosen und 1 CEE-Steckdose (230 V 1~) mit automatischem Spannungsregler (AVR) verfügt das Gerät über ausreichend Anschlussoptionen für den Betrieb unterschiedlichster Gerätschaften. Die ausgereifte Sicherheitstechnik mit Überlast- und Ölmangelschutz schützt das bedienerfreundliche Gerät sicher vor Schäden.

Sehr gute Bedienerfreundlichkeit Pannensichere Räder garantieren eine dauerhaft hohe Mobilität. Elektrostartfunktion zum komfortablen und schnellen Starten des Benzinmotors. Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit Mit automatischem Spannungsregler (AVR), der eine weitgehend konstante Spannung liefert. Sehr leistungsstark Synchrongenerator liefert zuverlässig mit 5,5 kW Dauerleistung 230 V. Starker Benzinmotor für Arbeitseinsätze von min. 6,5 Stunden pro Tankfüllung. Betrieb von Kärcher Hochdruckreinigern Für den Einsatz von Hochdruckreinigern in Gebieten ohne externe Stromversorgung. Für ausgewählte, 1-phasige Hochdruckreiniger geeignet.