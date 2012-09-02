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    Stromgenerator PGG 8/3 | Kärcher

    Kärcher Stromgenerator mit grauem Rahmen, Bedienelementen und Rädern, auf weißem Hintergrund.

    Stromgenerator

    PGG 8/3

    Bestellnummer: 1.042-209.0

    • Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen mit robustem Cage-Rahmen
    • Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter, Drehstrom (400 V)
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