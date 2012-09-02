Stromgenerator PGG 8/3 | Kärcher

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Stromgenerator
Bestellnummer: 1.042-209.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Schalldruckpegel (dB(A))
76
Nennleistung (kW)
2
Nennleistung (Drehstrom) (kW)
7
Leistung (kW)
2.5
Leistung (Drehstrom) (kW)
7.5
Antriebsart
Benzin
Hubraum (cm³)
440
Motorleistung (kW / PS)
9 / 12.2
Kraftstoffverbrauch (l/h)
4.5
Tankinhalt (l)
25
Laufzeit bei 50% Output (h)
7
Laufzeit bei 100% Output (h)
5.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
99.6
Gewicht ohne Zubehör (kg)
89.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
743 x 713 x 670
Lieferumfang
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete