Stromgenerator PGG 8/3 | Kärcher

Ob bei gewerblichen oder kommunalen Einsätzen: Oftmals ist vor Ort keine Stromversorgung gewährleistet. Mit unserem leistungsstarken, benzinbetriebenen Synchrongenerator PGG 8/3 ist dieses Problem schnell gelöst. Dank pannensicherer Räder und eines klappbaren Schubbügels ist er einfach zu transportieren und an Ort und Stelle zu manövrieren. Der 25-Liter-Tank sorgt für lange Arbeitseinsätze von bis zu 7 Stunden (bei voller Leistung bis zu 5,5 Stunden), der zuverlässige 4-Takt-Benzinmotor (EU STAGE V) für eine konstante Leistung von 7 kW. Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen (Wechselstrom) und 1 CEE-Steckdose (400V 3~) bietet er reichlich Anschlussmöglichkeiten für Ihre Gerätschaften. Der Generator ist mit einem automatischen Spannungsregler (AVR) ausgestattet und liefert eine weitgehend konstante Spannung. Sinnvolle Ausstattungsdetails, wie Überlast- und Ölmangelschutz, sowie ein robuster Stahlrohrrahmen schützen Anwender und Maschine zuverlässig vor etwaigen Risiken oder Schäden.

Sehr gute Bedienerfreundlichkeit Hohe Mobilität dank des klappbaren Schubbügels und pannenfreier Räder. Elektrostartfunktion zum komfortablen und schnellen Starten des Benzinmotors. Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit Mit Überlast- und Ölmangelschutz sowie Stahlrohrrahmen für maximale Sicherheit. Mit automatischem Spannungsregler (AVR) zum Betrieb sensibler Elektronikgeräte. Zuverlässig und leistungsstark Synchrongenerator mit mit 400 Volt Spannung bei 7 kW Dauerleistung oder 230 Volt Spannung bei 2 kW Dauerleistung. Starker Benzinmotor für Arbeitseinsätze von mind. 5,5 Stunden pro Tankfüllung. Betrieb von Kärcher Hochdruckreinigern Ermöglicht den Einsatz von Hochdruckreinigern in Bereichen ohne externe Stromversorgung. Geeignet für ausgewählte, 3-phasige Hochdruckreiniger.