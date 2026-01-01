Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Polsterdüse, DN 35 | Kärcher

    Schwarze Kärcher Polsterdüse mit breiter, flacher Öffnung und Borsten an der Unterseite.

    Polsterdüse, DN 35

    Bestellnummer: 6.905-998.3

    Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten.