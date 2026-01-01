PowerControl Strahlrohr 027 | Kärcher

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Bestellnummer: 4.112-043.0Das PowerControl-Strahlrohr mit Düsengröße 027 erlaubt eine stufenlose Druckverstellung direkt im Griffbereich und so eine exakte Anpassung der Leistung an die jeweilige Aufgabe.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Farbe
Anthrazit
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1