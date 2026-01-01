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    PowerControl Strahlrohr 034 | Kärcher

    Graue Kärcher Hochdrucklanze mit ergonomischem Griff und Drehmechanismus, auf weißem Hintergrund.

    PowerControl Strahlrohr 034

    Bestellnummer: 4.112-045.0

    Leicht erreichbare, präzise Druckverstellung während des Arbeitens: mit dem PowerControl-Strahlrohr mit Düsengröße 034 den Arbeitsdruck stufenlos und schnell an jede Aufgabe anpassen.