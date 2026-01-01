PowerControl Strahlrohr 034 | Kärcher

Unser PowerControl-Strahlrohr 034 erlaubt es Ihnen, jederzeit und stufenlos die Reinigungsleistung Ihres Hochdruckreinigers speziell der jeweiligen Aufgabe anzupassen. Ob Sie nun mehr oder weniger Druck benötigen: Die patentierte Kärcher Powerdüsenkontur steigert die Reinigungsleistung um rund 40 Prozent. Die Regelung zur Druckverstellung liegt unmittelbar in Ihrem Griffbereich und ist sehr einfach während des Arbeitens zu bedienen. Zur gezielten Ausbringung von Reinigungsmitteln ist ein Niederdruckmodus integriert, während die Strahlebenenverstellung jeweils den richtigen Arbeitswinkel garantiert.