PowerControl Strahlrohr 034 | Kärcher

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Bestellnummer: 4.112-045.0Leicht erreichbare, präzise Druckverstellung während des Arbeitens: mit dem PowerControl-Strahlrohr mit Düsengröße 034 den Arbeitsdruck stufenlos und schnell an jede Aufgabe anpassen.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Farbe
Anthrazit
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2