PowerControl Strahlrohr 042 | Kärcher

So viel wie nötig, so wenig wie möglich: Mit der stufenlosen Druckverstellung unseres PowerControl-Strahlrohrs 042 stimmen Sie die Reinigungsleistung nun optimal auf die jeweilige Reinigungsaufgabe ab, ohne die Arbeit zu unterbrechen. Ergonomisch sinnvoll im direkten Griffbereich platziert sind Anpassungen damit kinderleicht zu realisieren. Zur weiteren Optimierung steigert die patentierte Kärcher Powerdüsenkontur dabei die Reinigungsleistung um rund 40 Prozent. Ein spezieller Niederdruckmodus ermöglicht die gezielte Ausbringung von Reinigungsmitteln und auch der Arbeitswinkel ist durch die innovative Strahlebenenverstellung mühelos justierbar.