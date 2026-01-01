PowerControl Strahlrohr 042 | Kärcher

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Bestellnummer: 4.112-046.0Für jede Reinigungsaufgabe die passende Reinigungsleistung ermöglicht unser PowerControl-Strahlrohr mit Düsengröße 042. Stufenlose, präzise Druckverstellung direkt im Griffbereich.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Farbe
Anthrazit
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1