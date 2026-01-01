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    Powerdüse 0°, 045 | Kärcher

    Edelstahl-Düse mit Kärcher-Logo, zylindrische Form, silberfarben, auf weißem Hintergrund.

    Powerdüse 0°, 045

    Bestellnummer: 2.113-033.0

    Vollstrahl für besonders hartnäckige Verschmutzungen.