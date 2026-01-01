Powerdüse 0°, 055 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.113-035.0Vollstrahl für besonders hartnäckige Verschmutzungen.
Düsengröße ( )
55
Winkel (°)
0
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Farbe
Silber
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0