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    Powerdüse 0°, 060 | Kärcher

    Metallzylinder mit eingraviertem Kärcher-Logo, auf weißem Hintergrund.

    Powerdüse 0°, 060

    Bestellnummer: 2.884-537.0

    Vollstrahl für besonders hartnäckige Verschmutzungen.