Powerdüse 15°, 060 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.113-048.0Flachstrahldüse für hartnäckige Verschmutzungen.
Düsengröße ( )
60
Winkel (°)
15
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Farbe
Silber
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0