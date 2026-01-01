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    Powerdüse 25°, 035 | Kärcher

    Edelstahl-Düse mit Gravur "25055", leicht geneigt auf weißem Hintergrund.

    Powerdüse 25°, 035

    Bestellnummer: 2.885-255.0

    Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.