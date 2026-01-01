Powerdüse 25°, 036 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.883-821.0Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.
Düsengröße ( )
36
Winkel (°)
25
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Farbe
Silber
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0