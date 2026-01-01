10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Powerdüse 25°, 036 | Kärcher

    Metallzylinder mit eingraviertem Kärcher-Logo, auf weißem Hintergrund.

    Powerdüse 25°, 036

    Bestellnummer: 2.883-821.0

    Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.