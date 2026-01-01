10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Powerdüse 25°, 038 | Kärcher

    Edelstahl-Düse mit Kärcher-Logo, zylindrische Form, silberfarben, auf weißem Hintergrund.

    Powerdüse 25°, 038

    Bestellnummer: 2.113-006.0

    Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen