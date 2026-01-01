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    Powerdüse 25°, 042 | Kärcher

    Silberne Kärcher-Düse aus Metall, zylindrische Form mit eingraviertem Logo, auf weißem Hintergrund.

    Powerdüse 25°, 042

    Bestellnummer: 2.883-831.0

    Flachstrahl für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.