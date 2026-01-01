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    Powerdüse 25° - 043 25°, 043 | Kärcher

    Metallzylinder mit eingraviertem Kärcher-Logo, auf weißem Hintergrund.

    Powerdüse 25° - 043 25°, 043

    Bestellnummer: 2.883-829.0

    Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.