Powerdüse 25°, 043 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.113-008.0Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.
Düsengröße ( )
43
Winkel (°)
25
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Farbe
Silber
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0