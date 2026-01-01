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    Powerdüse 25°, 155 | Kärcher

    Metalladapter und schwarzer O-Ring auf weißem Hintergrund. Adapter hat eine zylindrische Form mit einer Öffnung oben.

    Powerdüse 25°, 155

    Bestellnummer: 2.885-157.0

    Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.