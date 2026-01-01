Powerdüse 40°, 040 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.884-522.0Flachstrahl für hohe Flächenleistung – geeignet für empfindliche Oberflächen
Düsengröße ( )
40
Winkel (°)
40
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Farbe
Silber
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0