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    Powerdüse 40°, 045 | Kärcher

    Edelstahl-Düse mit Kärcher-Logo, zylindrische Form, silberfarben, auf weißem Hintergrund.

    Powerdüse 40°, 045

    Bestellnummer: 2.113-053.0

    Flachstrahl für hohe Flächenleistung – geeignet für empfindliche Oberflächen