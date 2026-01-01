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    Powerdüse 40°, 055 | Kärcher

    Metallzylinder mit eingraviertem Kärcher-Logo, auf weißem Hintergrund.

    Powerdüse 40°, 055

    Bestellnummer: 2.884-525.0

    Flachstrahl für hohe Flächenleistung – geeignet für empfindliche Oberflächen