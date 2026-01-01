Premium Alu Stiel 140 cm D 23 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-126.0
Stielart
Starr
Stiellänge (mm)
1400
Stieldurchmesser (mm)
23
Menge (Stück)
1
Verpackungsgewicht (kg)
0.2
Länge (mm)
23
Abmessungen, verpackt (mm)
23 x 23 x 1400
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete