Premium Doppelfahreimer Kit Uni Presse 2 x MultiLink 2 x 15 L | Kärcher

Der praktische Doppelfahreimer Premium Doppelfahreimer Kit Uni Presse mit 2 Plug MulitLink (2 × 15 l) aus 26 Prozent recyceltem Kunststoff eignet sich ideal für die effiziente Reinigung großer Flächen. Ausgestattet mit einer professionellen Backenpresse und einem ergonomischen Design ermöglicht er eine um 30 Prozent höhere Krafteffizienz beim Auswringen. Die ergonomische Bauweise unterstützt eine komfortable Handhabung, während der einteilige, robuste Rahmen für einen mühelosen Transport sorgt. Das MultiLink System erlaubt einen schnellen und hygienischen Wechsel der Tools. Zur Ausstattung gehören ein Kunststoff-Seitengriff, eine Universal Presse, ein farbiges Grundgestell mit 2 Plug MultiLink, 2 × 15-l-Eimer mit blauem und rotem Tragegriff sowie 80-mm-Lenkrollen mit Stoßschutz.

Produktives Arbeiten Um 30 % reduzierter Kraftbedarf durch Backenpresse. Einfache Handhabung Praktisch: leicht und kompakt, um die manuelle Handhabung bei Reinigungsarbeiten zu erleichtern. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 26 % recyceltem Kunststoff¹⁾. Stabiles und kompaktes Grundgestell, ideal für den täglichen Reinigungseinsatz. Alles mit nur einer Teleskopstange reinigen: Das LAMPO-Haltersystem ermöglicht einen schnellen Wechsel. Leicht und robust Einteiliges Grundgestell für geringes Gewicht und maximale Robustheit. Zeitersparnis Maximaler Auswringdruck ganz ohne Einlage.