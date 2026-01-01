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    Premium Doppelfahreimer Kit Uni Presse 2 x MultiLink 2 x 15 L | Kärcher

    Kärcher Reinigungssystem mit zwei Eimern, grüner Griff und Rollen, seitlich rote und blaue Halterungen.

    Premium Doppelfahreimer Kit Uni Presse 2 x MultiLink 2 x 15 L

    Bestellnummer: 9.212-127.0

    • Doppelfahreimer mit 26 % recyceltem Kunststoff¹⁾
    • Seitlicher Schiebegriff
    • Backenmopppresse per Hand, 2 × LAMPO Plug
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.