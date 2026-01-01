Premium Doppelfahreimer Kit Uni Wringer 2 x 15 L | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-024.0
Material
PP
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
5.8
Verpackungsgewicht (kg)
7.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
655 x 380 x 870
Abmessungen, verpackt (mm)
665 x 380 x 870
Anwendungsgebiete