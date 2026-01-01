Premium Einfachfahreimer Kit Uni Presse 25 L | Kärcher

Robust, leicht und rostfrei: Unser Wischwagen aus 100 Prozent Polypropylen überzeugt mit hochwertigen Materialien und Ausstattungsmerkmalen. Dazu gehören die anwenderfreundliche Universal Presse, 80-Millimeter-Räder, Stoßstangen sowie ein 25-Liter-Eimer in der Farbe Blau. Der seitliche Schiebegriff ermöglicht dazu ein besonders einfaches Handling des Einfachfahreimers – auch bei engen Platzverhältnissen.

Leicht und robust Einteiliges Grundgestell für geringes Gewicht und maximale Robustheit. Ergonomischer Seitengriff Für einfachstes Handling bei beengten Platzverhältnissen. Erleichtert Spül- und Schwenkvorgänge. Hohe Kompatibilität Kompatibel mit gängigen Laschen- und Taschensystemen. Umweltfreundlich Besteht zu 100 % aus Polypropylen und ist damit komplett recycelbar.