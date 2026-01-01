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    Premium Einfachfahreimer Kit Uni Presse 25 L | Kärcher

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    Premium Einfachfahreimer Kit Uni Presse 25 L

    Bestellnummer: 6.999-210.0

    • Einfachfahreimer 25 l
    • Seitlicher Schiebegriff
    • Backenmopppresse per Hand