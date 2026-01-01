10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Premium Glasreinigungs Kit MultiLink 30 cm 56-93 cm | Kärcher

    Reinigungsset mit Stiel, Bodenwischer, Abzieher, blauem und weißem Reinigungstuch, in geöffneter Verpackung.

    Premium Glasreinigungs Kit MultiLink 30 cm 56-93 cm

    Bestellnummer: 9.212-036.0

    • Beste Produktauswahl speziell für Glasreinigung und schwer zugängliche Stellen
    • Höhenverstellbarer Aluminiumstiel 56–93 cm und ergonomisches Handpad
    • Mopp für allgemeine Oberflächen u. Ultramikrofasermopp für glänzende Oberflächen
    Angebot anfordern