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    Premium MF Mopp Safe blau Klettsystem EU Ecolabel 40 cm | Kärcher

    Blauer Mikrofaser-Wischbezug mit farbigen Etiketten in Gelb, Grün, Rot und Blau. Rechteckige Form.

    Premium MF Mopp Safe blau Klettsystem EU Ecolabel 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-010.0

    • Kletthalterung
    • 50 % PP, 40 % PET, 10 % PA
    • Speziell für Sicherheitsfliesen
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