Premium MF Mopp Safe blau Tasche EU Ecolabel 40 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-381.0
Textilienart
Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm)
40
Textilienfixierung
Taschen
Material
50% PP / 40% PET / 10% PA
Textilienmaterial
Mikrofaser
Waschtemperatur (°C)
90
Waschempfehlung (°C)
60
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
0.1
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Abmessungen (L × B) (mm)
400 140
Abmessungen, verpackt (mm)
400 x 140 x 15
Anwendungsgebiete