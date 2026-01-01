10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Premium MF Mopp Schlaufen blau Klettsystem 40 cm | Kärcher

    Zwei blaue Mikrofaser-Mopbezüge von Kärcher, nebeneinander liegend, mit Etiketten.

    Premium MF Mopp Schlaufen blau Klettsystem 40 cm

    Bestellnummer: 6.999-388.0

    • Kletthalterung
    • 100 % PET
    • Universal für stark verschmutzte, strukturierte u. wasserempfindliche Hartböden
    Angebot anfordern
    ¹⁾
    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.