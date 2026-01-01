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    Premium MF Mopp Schlaufen blau Tasche 40 cm | Kärcher

    Zwei blaue Wischbezüge mit Fransen, einer liegt flach, der andere ist leicht gewölbt. Beide haben ein weißes Innenfutter.

    Premium MF Mopp Schlaufen blau Tasche 40 cm

    Bestellnummer: 6.999-143.0

    • Taschenhalterung
    • 100 % PET
    • Universal für stark verschmutzte, strukturierte u. wasserempfindliche Hartböden
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    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.