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    Premium MF Mopp Schlaufen gelb Tasche 40 cm | Kärcher

    Gelber Kärcher Wischmopp mit flauschiger Oberfläche und weißem Etikett, auf weißem Hintergrund.

    Premium MF Mopp Schlaufen gelb Tasche 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-006.0

    • Taschenhalterung
    • 100 % PET
    • Universal für stark verschmutzte, strukturierte u. wasserempfindliche Hartböden
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