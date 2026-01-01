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    Premium MF Mopp Schlaufen grün Tasche 40 cm | Kärcher

    Zwei grüne Wischmopbezüge mit Fransen, einer liegt flach, der andere ist zusammengerollt.

    Premium MF Mopp Schlaufen grün Tasche 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-007.0

    • Taschenhalterung
    • 100 % PET
    • Universal für stark verschmutzte, strukturierte u. wasserempfindliche Hartböden
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