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    Premium MF Mopp Schlaufen Klettsystem 40 cm | Kärcher

    Zwei weiße Mikrofaser-Wischbezüge mit blauem Rücken und Kärcher-Logo, nebeneinander liegend.

    Premium MF Mopp Schlaufen Klettsystem 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-012.0

    • Kletthalterung
    • 100 % PET
    • Universal für stark verschmutzte, strukturierte u. wasserempfindliche Hartböden
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