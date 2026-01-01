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    Premium MF Mopp Schlaufen Laschen 40 cm | Kärcher

    Zwei weiße Mikrofaser-Wischbezüge mit grauen Befestigungen und farbigen Etiketten, nebeneinander liegend.

    Premium MF Mopp Schlaufen Laschen 40 cm

    Bestellnummer: 6.999-097.0

    • Laschenhalterung
    • 80 % PET, 20 % PA
    • Universal für stark verschmutzte, strukturierte und wasserempfindliche Hartböden
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    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.