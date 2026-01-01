Premium MF Mopp Schlaufen Laschen 40 cm | Kärcher

Die Schlingen dieses Moppbezugs bestehen komplett aus hochwertiger Mikrofaser. Im Zusammenspiel mit ihrer gleichmäßigen Verteilung über die gesamte Innenfläche des Wischbezugs gewährleistet dies eine optimale Schmutzlösekraft und Feuchtigkeitsaufnahme des Mopps. Damit eignet er sich zur Reinigung in allen Bereichen mit einem hohem Schmutzaufkommen sowie auch auf unebenen Böden – auch in der Industrie. Die clevere Laschenfixierung verhindert dabei jeden Hautkontakt der Reinigungskraft während oder nach der Reinigung. Dazu bietet der Mikrofasermopp insgesamt 4 Schlaufen in den Farben Blau, Rot, Gelb und Grün. Mithilfe dieses farbcodierten Systems lässt sich der Mopp eindeutig einem bestimmten Reinigungsbereich zuordnen und Kreuzkontaminationen werden effektiv verhindert – dazu werden die nicht benötigten Schlaufen einfach abgeschnitten. Der Mikrofasermopp eignet sich zum Einsatz im Flachmoppsystem mit Doppeleimerfahrwagen oder Eineimerfahrwagen und Presse.