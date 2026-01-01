10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Premium MF Mopp Shine Klett 30 cm 5 x | Kärcher

    Zwei graue Reinigungstücher, nebeneinander liegend, mit sichtbaren Nähten und einem kleinen blauen Etikett.

    Premium MF Mopp Shine Klett 30 cm 5 x

    Bestellnummer: 6.999-378.0

    • Ultramikrofasermopp speziell für Glas aus 80 % PET, 20 % PA, Kletthalterung
    • 30 cm
    • Glatte und glänzende Oberflächen, fusselfreie und rückstandslose Reinigung
    Angebot anfordern
    ¹⁾
    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.