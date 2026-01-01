Premium MF Mopp Shine Klett 30 cm 5 x | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-378.0
Programm
ADVANCED
Textilienart
Mehrwegtextilien
Textilienmaterial
80% PET / 20% PA
Herstellungsart
Rundgestrick
Waschtemperatur (°C)
95
Waschempfehlung (°C)
60
Trocknertemperatur (°C)
60
Waschzyklen¹⁾
250
Menge (Stück)
5
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg / g/m²)
0.2 / 215
Verpackungsgewicht (kg)
0.2
Abmessungen (L × B) (mm)
300 x 105
Abmessungen, verpackt (mm)
300 x 105 x 10
Anwendungsgebiete