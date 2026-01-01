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    Premium MF Mopp Verzwirnt blau Flex EU Ecolabel 40 cm | Kärcher

    Zwei blaue Mikrofaser-Wischbezüge, einer zeigt die Rückseite mit farbigen Etiketten, der andere die Vorderseite.

    Premium MF Mopp Verzwirnt blau Flex EU Ecolabel 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-016.0

    • Uni-System-Halterung
    • 85 % PET, 15 % PA, EU Ecolabel
    • Universal für Hartböden und wasserempfindliche Böden
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