Premium MF Mopp Verzwirnt blau Flex EU Ecolabel 40 cm | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 9.212-016.0
Verschmutzungsgrad
Niedrig bis mittel
Textilienart
Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm)
40
Textilienfixierung
Uni System
Material
85% PET / 15% PA
Textilienmaterial
Mikrofaser
Waschtemperatur (°C)
90
Waschempfehlung (°C)
60
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
0.1
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Abmessungen (L × B) (mm)
400 140
Abmessungen, verpackt (mm)
400 x 140 x 15
Anwendungsgebiete