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    Premium MF Mopp Verzwirnt blau Klettsystem EU Ecolabel 40 cm | Kärcher

    Zwei blaue Mikrofaser-Wischbezüge, einer mit Etiketten und Logos, auf weißem Hintergrund.

    Premium MF Mopp Verzwirnt blau Klettsystem EU Ecolabel 40 cm

    Bestellnummer: 6.999-385.0

    • Kletthalterung
    • 85 % PET, 15 % PA, EU Ecolabel
    • Universal für Hartböden und wasserempfindliche Böden
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    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.