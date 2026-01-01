Premium MF Mopp Verzwirnt blau Klettsystem EU Ecolabel 60 cm | Kärcher

Der blaue Mikrofaser-Klettmopp wurde speziell für Reinigungseinsätze in hygienesensiblen Bereichen, wie beispielsweise in Pflegeeinrichtungen, entwickelt. Er besteht aus hochwertigen Materialien und verfügt über einen praktischen Klettverschluss zum einfachen Anbringen und Lösen am Mopphalter. Dank seiner Kurzfaserstruktur ist der Mopp ideal auf die Reinigung glatter und leicht strukturierter Hartböden abgestimmt. Der Klettmopp bietet durch feine Mikrofasern neben ausgewogenen, kraftschonenden Gleiteigenschaften eine hervorragende Aufnahme von Feuchtigkeit und damit auch von Schmutz sowie Staub. Die seitlich breiteren Kanten des Kurzfasermopps entfernen zuverlässig losen Schmutz aus Ecken und Winkeln. Der 60 Zentimeter breite Wischbezug eignet sich sowohl für den Einsatz der Sprühmethode als auch für vorkonditionierte Anwendungen.