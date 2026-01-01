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    Premium MF Tuch EU Ecolabel blau 40 x 40 cm 5 x | Kärcher

    Hellblaues Mikrofasertuch, quadratisch, auf weißem Hintergrund.

    Premium MF Tuch EU Ecolabel blau 40 x 40 cm 5 x

    Bestellnummer: 9.212-055.0

    • Mikrofasertuch mit EU Ecolabel aus 80 % PET, 20 % PA
    • 40 × 40 cm, 250 g/m
    • Universal mit hoher Mechanik
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    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.