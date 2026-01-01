Premium MF Tuch Pure rot 40 x 40 cm 5 x | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-046.0
Textilienart
Mehrwegtextilien
Material
70% PE / 30% PA
Textilienmaterial
Mikrofaser
Waschtemperatur (°C)
95
Waschempfehlung (°C)
60
Waschzyklen¹⁾
300
Menge (Stück)
5
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg / g/m²)
0.1 / 130
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Abmessungen (L × B) (mm)
400 x 400
Anwendungsgebiete