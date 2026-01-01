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    Premium Mopp Kit Flex ErgoHandle 40 cm | Kärcher

    Grauer Bodenwischer mit türkisfarbenen Pads und einem ausziehbaren Stiel, horizontal angeordnet.

    Premium Mopp Kit Flex ErgoHandle 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-019.0

    • Moppsystem Uni-System-Halterung, patentierter und gelenkschonender Halter
    • Schnelles Anbringen und sicheres Abwerfen
    • Hochergonomischer und höhenverstellbarer Aluminiumstiel
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