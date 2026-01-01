10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Premium Mopp Kit Klettsystem ErgoHandle 40 cm | Kärcher

    Grauer Bodenwischer mit türkisfarbenen Akzenten und einem ausziehbaren Stiel, auf weißem Hintergrund.

    Premium Mopp Kit Klettsystem ErgoHandle 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-013.0

    • Moppsystem Kletthalterung, patentierter und gelenkschonender Halter
    • Einfache Klettanbringung
    • Hochergonomischer und höhenverstellbarer Aluminiumstiel
    Angebot anfordern