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    Premium Mopp Kit Klettsystem ErgoHandle TriJet 40 cm | Kärcher

    Flachmopp mit langem, verstellbarem Stiel und blau-weißem Reinigungspad, vor weißem Hintergrund.

    Premium Mopp Kit Klettsystem ErgoHandle TriJet 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-034.0

    • Sprüh-Moppsystem Kletthalterung, integrierter 500-ml-Tank, patentierter Halter
    • Einfache Klettanbringung, gelenkschonende und drehbare Handgriffe
    • 1 x Soft Striat Mopp
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