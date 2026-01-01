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    Premium Mopp Kit Klettsystem TriJet 40 cm | Kärcher

    Grauer Bodenwischer mit türkisfarbenen Griffen und rechteckigem Wischkopf, auf weißem Hintergrund.

    Premium Mopp Kit Klettsystem TriJet 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-033.0

    • Sprüh-Moppsystem Kletthalterung, integrierter 500-ml-Tank
    • Einfache Klettanbringung, gelenkschonende und drehbare Handgriffe
    • 1 × Soft Striat Mopp
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