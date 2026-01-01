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    Premium Mopp Kit Tasche SafeClip 40 cm | Kärcher

    Kärcher Bodenwischer mit grauem Wischkopf, türkisfarbenen Details und silbernem Stiel, neben einem türkis-schwarzen Halter.

    Premium Mopp Kit Tasche SafeClip 40 cm

    Bestellnummer: 5.999-024.0

    • Moppsystem Taschenhalterung mit Clip und Blocksystem
    • Einfaches Anbringen und sicheres Abwerfen
    • Ergonomischer, höhenverstellbarer, rutschfester Aluminiumstiel, Mopphalterclip
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