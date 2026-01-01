Premium Mopp Kit Tasche SafeClip 40 cm | Kärcher

Das Moppsystem Premium Mopp Kit Tasche SafeClip 40 cm von Kärcher verfügt über eine Verschlussmöglichkeit am Kardangelenk sowie einen auf 184 Zentimeter ausziehbaren Teleskopstiel und eignet sich damit hervorragend auch für vertikale Reinigungsaufgaben. Das Moppset bietet dank Taschenfixierung darüber hinaus eine schnelle und einfache Wechselmöglichkeit der Mopps. Zusätzlich werden diese rückenschonend durch einen Clip fixiert – ständiges Bücken wird so vermieden.