Premium Mopp Kit Tasche SafeClip 40 cm | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 5.999-024.0
Programm
STANDARD
Textilienfixierung
Taschen
Arbeitsbreite (cm)
40
Stielart
Teleskop
Stiellänge (mm)
1840
Stieldurchmesser (mm)
23
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.9
Abmessungen (L × B) (mm)
400 x 140
Anwendungsgebiete