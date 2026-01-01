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    Premium Mopp Kit Tasche SafeClip 40 cm | Kärcher

    Kärcher Bodenwischsystem mit grauem und türkisfarbenem Wischkopf, Halterung und silbernem Stiel.

    Premium Mopp Kit Tasche SafeClip 40 cm

    Bestellnummer: 6.999-145.0

    • Moppsystem Taschenhalterung mit Clip und Blocksystem
    • Einfaches Anbringen und sicheres Abwerfen
    • Leichter und traditioneller Aluminiumstiel, Mopphalterclip
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