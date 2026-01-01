Premium Mopp Kit Tasche SafeClip 40 cm | Kärcher

Das Moppset besteht aus einem Mopphalter sowie einem robusten und leichten Aluminiumstiel mit 140 Zentimeter Länge und Moppclip, mit dem der Mopp fixiert wird, wodurch lästiges und anstrengendes Bücken entfällt. Außerdem sind die Wischmopps ganz nach Bedarf dank der cleveren Taschenfixierung schnell und einfach wechselbar.