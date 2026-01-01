Premium Mopp Kit Tasche SafeClip 40 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-145.0
Programm
STANDARD
Textilienfixierung
Taschen
Arbeitsbreite (cm)
40
Stielart
Starr
Stiellänge (mm)
1400
Stieldurchmesser (mm)
23
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.8
Verpackungsgewicht (kg)
1.5
Abmessungen (L × B) (mm)
400 x 150
Abmessungen, verpackt (mm)
400 x 150 x 1400
Anwendungsgebiete